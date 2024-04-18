شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تنظم زيارة لسفراء 13 دولة لاتينية وسفير كندا إلى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير الدكتور حازم فهمى، بالإضافة إلى القائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين بالقاهرة، وسفير كندا بزيارة إلى مدينة دمياط.

والتقى الوفد خلال الزيارة التي استمرت لمدة يومين، بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي استعرضت جهود الدولة في تمكين المرأة، وارتفاع نسب تمثيلها في المناصب الوزارية والدبلوماسية والقضائية والبرلمانية وغيرها في السنوات الأخيرة.

وأبرزت القدرات التجارية والاستثمارية لمحافظة دمياط خاصة مع تطوير الميناء لتعزيز التصدير للخارج في عدد من المجالات والسلع المهمة، بالإضافة الي خطة الدولة في إقامة المشروعات العملاقة في نطاق المحافظة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن مساعد وزير الخارجية أثني على التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها محافظة دمياط في إطار الترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات وإبراز دور الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أهمية اطلاع السفراء الأجانب على مختلف مناحي التطوير في الدولة المصرية.

وقام السفير فهمي والسفراء ترافقهم محافظ دمياط بزيارة إلى مشروع المدينة الآمنة بمنطقة عزبة البرج والذي أقيم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي المصري للمرأة لتخصيص مناطق آمنة لحماية النساء والفتيات ضد العنف وتعليمهم الحرف المختلفة وتطوير مهاراتهن الإبداعية.