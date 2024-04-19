شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تكليفات وزير الرى لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستعد أجهزة وزارة الموارد المائية والري لفترة أقصى الاحتياجات، حيث تم مناقشة تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهيرات المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، وتقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات.‬



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الرى:

1- الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوزها، والعمل على ترشيد التصرفات المائية.

2- سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع والمصارف مع التركيز على النقاط الساخنة، واستمرار متابعة أعمال صيانة المحطات لضمان جاهزيتها.

3- التعامل الفوري والحاسم مع كافة الشكاوى والعمل على حسمها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

4- ضرورة الالتزام التام بتطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى.

5- سرعة صيانة محطات الخلط، وخاصة وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بنى سويف .

