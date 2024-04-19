شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حيازة الحيوانات الشرسة دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات الشرسة دون تصريح؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات الشرسة دون تصريح.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات الشرسة دون تصريح، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات الشرسة دون تصريح.