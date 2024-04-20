4 مقاسات.. بدء الإنتاج الفعلي لإطارات السيارات الملاكي محليًا أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



أعلن المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ الإنتاج التجريبي لإطارات السيارات الملاكي من مقاس (12، 13، 14، 15)، والتي تعد المقاسات الأكثر انتشارًا واستهلاكًا في مصر، وذلك بعدد 100 إطار/ يوم حتى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم رفع معدل الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار/ يوم.

وقال "جودة"، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش زيار رئيس الوزراء لتفقد المصنع، إنه يتم إنتاج 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، وبالنسبة لإنتاج إطارات الموتوسيكل يتم إنتاج 10 آلاف إطار/ يوم، وإنتاج 18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن/ يوم.

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بحلول شهر أكتوبر المقبل سيتمكن مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات من تغطية احتياجات 60% من السوق المحلي.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر.

وشدد رئيس الوزراء، على أن مصنع بيراميدز لإطارات السيارات خضع لكل أساليب التطوير قبل بدء التشغيل وذلك ضمانًا للخروج بمنتج يتمتع بمواصفات عالمية تتيح تصديره للخارج.