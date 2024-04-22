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وزارة الصحة تكشف عناوين مكاتب التطعيمات الدولية للحجاج بالجمهورية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عناوين مكاتب التطعيمات الدولية للحجاج للحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر منعا للعدوى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب تلقى تطعيمات الالتهاب السحائي قبل السفر للحج بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

ونصحت وزارة الصحة والسكان  بتلقي لقاح الأنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حتى ينعم الحاج بحج صحى وآمن خال من الأمراض.

ويتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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