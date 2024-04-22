شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد أدوية تعمل على تحسين حالة مريض التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التعايش مع مرض التوحد، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر الذى يساعد في تحسين مهارات التواصل للطفل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : لا توجد أدوية تعمل على تحسين التوحد ويمكن التعايش معه من خلال برامج علاجية لتنمية السلوك والمهارات.

وتتمثل أعراض التوحد المرتبطة بالتواصل الاجتماعي فى النقاط التالية :-



انخفاض التواصل البصري.

عدم الاستجابة عند مناداة الطفل باسمه.

مقاومة الحضن أو حمله وتفضيل اللعب بمفرده.

افتقاد مريض التوحد القدرة على التعبير بالوجه أو فهم مشاعر الآخرين.

التأخر في الكلام وعدم استطاعة نطق الكلمات أو تكوين جمل.

التحدث بنبرة غير طبيعية أو بطريقة تشبه الإنسان الآلي.

ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب المختص عند ظهور أي من علامات تأخر الطفل في مهارات التواصل والتفاعلات الاجتماعية.