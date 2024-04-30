شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الغربية لمتابعة أسعار السلع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" يرافقه الدكتور طارق رحمي "محافظ الغربية "بالقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن، وياتى ذلك في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة الغربية.

وبدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، عدداً من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها، كما تفقدا عدداً من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم ، كما التقو بعدد من المواطنين للإستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد توجيه معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 مما أدي لتراجع أسعار الخبز السياحى والأفرنجى.

وفي ذات السياق قام رئيس الجهاز برفقة المحافظ، بتفقد عدد من المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية (الفول والطعمية ) وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الإلتزام بالأسعار المُحددة للسلع الغذائية وأيضا الإلتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية نظرا للإنخفاضات التي طرأت علي أسعارالسلع، وأثناء الزيارة تلاحظ أن المطاعم التي تُعلن عن سعر سندوتش الفول أو الطعمية بقيمة 5 جنيه، وهو ما يعكس الإنخفاضات الحقيقية التي طرأت علي السلع في الفترة الأخيرة.

والتقى رئيس الجهاز ومحافظ الغربية، بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المُقدمة بالمطاعم ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق و الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط .

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار رُصدت العديد من المخالفات تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 )، وتم تحرير محاضر للمخالفين بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالجهاز ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وخلال الجولة أشاد السجينى بمنظومة منافذ بيع السلع الغذائية التى اقامتها المحافظة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، كما أشاد بجهود معالى محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية فى الارتقاء بكافة القطاعات التى تمس المواطن، لافتا إلى أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق شهدناها اليوم وخاصة بالسلاسل التجارية الكبرى، ولازالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح السجيني إلى أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي ٣٠% وأن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالإستمرار في مراقبة الأسواق ، مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح رئيس الجهاز،أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

- ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/



متابعة أسعار السلع



جولة جهاز حماية المستهلك



متابعة الرقابة على أسعار السلع



جانب من جولة جهاز حماية المستهلك ومحافظ الغربية