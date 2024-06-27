شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:
- الطماطم 13 جنيها.
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ22 جنيها.
- الجزر بـ 13جنيه.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 24 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.
- الكوسة بـ 16.5 جنيه.
- الباذنجان العروس ب8.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.
- الليمون بـ 40 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز