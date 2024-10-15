بعد أتوبيس الجلالة.. مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم على طريق "الإسماعيلية-السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شهد طريق "الإسماعيلية- السويس"، حادث تصادم أتوبيس مع نقل، أمام قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 أخرين.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع نقل بطريق "الإسماعيلية السويس".

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص آخرين.

تم نقلهم نقل المصابين والضحية إلى مستشفى أبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة.