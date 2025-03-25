شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء القاهرة الجوى يكرم عاملة لأمانتها وتسلميها مبلغا ماليا للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع كرم المحاسب مجدى إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى السيدة شيماء محمود محمد حسن والتى تعمل بقطاع الخدمات بمبنى الركاب رقم 2 وذلك لأمانتها وحسن خلقها حيث عثرت على حقيبة بها مبلغ مالى كبير فقامت بتسليمه إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى.

وقدم لها شهادة تقدير ومكافأة مالية كما اعرب عن شكره وتقديره لموقفها المشرف وقيامها بواجبها على أكمل وجه مما يعد مثالا للامانه والشرف والقناعه يحتذى به بين العاملين، مضيفًا أن شركة ميناء القاهرة الجوى تفتخر بمثل هذه النماذج المشرفة والتى تعكس قيم ومبادئ العاملين بالشركة.