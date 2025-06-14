الارشيف / أخبار مصر

وكيل مديرية التعليم بالجيزة تتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بالصف

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسين

السبت، 14 يونيو 2025 11:50 ص

تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الصف التعليمية يرافقها ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية، حيث وجهت وكيلة المديرية الشكر لقيادات الإدارة والمدارس ورؤساء اللجان على المجهود الكبير بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت وكيلة المديرية توفير كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وتواجد المراوح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، وتوافر المياه لمساعدة الطلاب للتغلب على حرارة الجو.

وتضمنت الجولة التأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية وتأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع وجود أولياء الأمور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

وتنطلق امتحانات بداية من غد الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

