تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025.

وأوضح مكتب التنسيق أنه، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2025 فإنه تم الإعلان عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمي في جميع المجالات، أتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. ﻿﻿﻿كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة) .

2. ﻿﻿﻿كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور).

3. ﻿﻿﻿كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. ﻿﻿﻿كليات علوم الرياضة.

هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على هذا الرابط.

‏https://tansik.digital.gov.eg