شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية يقلل زمن الرحلة ويصل لمناطق جديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة النقل على تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، ضمن خطط تطوير وسائل النقل والتوسع فيها، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن المشروع.



سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة

زيادة سرعة اترام من 11 كم/ساعة إلي 21 كم/ساعة

تقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلي (3) دقائق.

تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع

سيصل طول الخط بعد تأهيله إلى 13.2 كم

يضم 24 محطة ( 5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي )

سيبدأ من محطة فيكتوريا ويمر بمناطق ( سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدي جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل )

يتبادل خدمة نقل الركاب مع مترو الأسكندرية في فيكتوريا وسيدي جابر

التأهيل يساهم في زيادة حجم الركاب من 4,700 راكب/ساعة/إتجاه إلى 13,800 راكب

تم التعاقد على تصنيع وتوريد 30 وحدة ترام جديدة للمشروع