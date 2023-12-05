الخليج اليوم .. مدرب النصر: فضلت عدم المخاطرة برونالدو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، يوم الاثنين، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الاستقلال من طاجيكستان في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وإنهاء دور المجموعات دون خسارة، مشيرا إلى أنه فضل عدم المخاطرة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ضمان التأهل لدور الستة عشر.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة ‬‬‬وضمن تأهله بالفعل بعد تعادله سلبيا مع بيروزي الإيراني في الجولة الماضية، بينما يتذيل الاستقلال الترتيب برصيد نقطتين.

وأبلغ كاسترو مؤتمرا صحفيا: المباراة صعبة، خضنا مباريات عديدة في الفترة الماضية وليس لدينا الوقت للاستشفاء، لكنها مباراة مهمة للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور القادم دون خسارة. نريد تحقيق الفوز وتأكيد الصدارة مع الاحترام لفريق الاستقلال.

وسيكون النصر بدون نجمه رونالدو الذي لم يسافر مع بعثة الفريق إلى طاجيكستان بعدما فضل المدرب إراحته، إذ تعرض للإصابة أمام بيروزي ثم عاد ليشارك في الخسارة 3-صفر أمام الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المدرب البرتغالي: أتفهم كثرة السؤال عن سبب غياب رونالدو، أنا متأكد من أنه يريد أن يكون حاضرا معنا لكن هذا يعود لاختياراتي ورغبتي في التدوير والحفاظ على اللاعبين وإراحتهم. كمشجع، سأريد دائما مشاهدة رونالدو يلعب لكن كمدرب يكون من الصعب المخاطرة به وهو غير جاهز، خاصة بعدما ضمن فريقنا التأهل.

وأضاف: اللاعبون لديهم شغف كبير لتقديم مباراة مميزة، رغم أننا سنلعب على ملعب من العشب الصناعي، لن أقول إننا سنتأقلم بسرعة لكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا.