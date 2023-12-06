شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: أمريكا حددت لإسرائيل بداية العام المقبل لإنهاء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل حتى بداية العام المقبل لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.