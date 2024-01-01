السودان... والي الجزيرة يطالب المواطنين بـ"إنفاذ النفرة الشعبية"

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وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش في وسط وشمال الخرطوم.
أمس, 18:01 GMT
وأسفرت تلك العمليات عن تصاعد أعمدة الدخان من أحياء الصحافة ومحيط سلاح المدرعات ومحيط المدينة الرياضية وأرضي المعسكرات وحي مايو جنوبي الخرطوم، وهي مواقع تشهد وجودا لقوات الدعم السريع.
27 ديسمبر 2023, 09:06 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.