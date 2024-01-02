شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يشيد بمشروع محطة الكهرباء فى مدينة حديبو بسقطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بمشروع محطة الكهرباء فى مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الذى نفذه البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الإعلام اليمنى برفقة قائد قوات الواجب 808 للدعم والإسناد بسقطرى العميد ركن منيف المطيرى، للمحطة ولمشروع المياه بمدينة حديبو الذى نفذه البرنامج السعودى، تلبيةً لاحتياجات المدينة اليومية من المياه الصالحة للشرب.



ووجه الشكر والتقدير للبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر والقائمين على هذه المشاريع، التى تسد احتياجات سكان حديبو، وتسهم فى استقرار وتنمية الجزيرة، التى تعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده، لدعم أبناء الشعب اليمني.



وأكد الإريانى -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- أن هذا الدعم يعبر عن عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويجسد المواقف الأخوية فى مختلف المراحل والظروف.



من جهتهم، أشار القائمون على محطة الكهرباء فى مدينة حديبو أنها باتت جاهزة للتشغيل بقدرة 3.75 ميجا وستعمل على مدى 24 ساعة.