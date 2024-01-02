اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى الحلفايا بالخرطوم بحرى

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بورود اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منطقة الحفايا بالخرطوم بحري.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "تلقي بالا للمعاناة المستمرة للشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن بلينكن قوله في بيان إن :"هذا الصراع أدى إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وانعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، والنزوح على نطاق واسع، وانهيار نظام الرعاية الصحية..كما تسبب كذلك في تعميق الانقسامات بالسودان على أسس عرقية وقبلية وإقليمية بشكل خطير".