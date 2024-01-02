شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: قصف مدفعى على مصادر إطلاق نار من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي، بقصف مدفعي على مصادر النيران في لبنان، بعد رصد عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.