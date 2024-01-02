شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 5 شهداء و3 جرحى جراء استهداف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل استشهاد 5 فلسطينيين ووقوع 3 جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المقار الخاصة بهم فى خان يونس مرتين متتاليتين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.

وكان الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة في مناطق عديدة.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.