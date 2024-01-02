شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات الفلسطينية: الاحتلال دمر 65% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن وزارة الاتصالات الفلسطينية قالت إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 65% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.