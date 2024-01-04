الخليج اليوم .. "أرامكو" ترفع أسعار اللقيم للشركات السعودية بداية من يناير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت عدة شركات سعودية مدرجة، اليوم الخميس، عن تلقيها إشعارا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بزيادة بعض أسعار اللقيم بدءاً من الأول من يناير لهذا العام.

وقالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها تلقت إشعاراً من شركة "أرامكو السعودية" بزيادة بعض أسعار اللقيم بدءاً من الأول من يناير لهذا العام.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يقارب 3.18% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مستدامة وفقا لاستراتيجيتها.

وأيضاً أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن استلام إشعار "أرامكو السعودية" بشأن ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم بدءًا من الأول من يناير لهذا العام، وقد بلغ الأثر المالي التقريبي من هذا الارتفاع نسبة 2.5% من تكاليف المبيعات للشركات التابعة والمشاريع المشتركة وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024.

وأكدت أنها تسعى إلى تحسين الأداء التشغيلي والتسويقي وزيادة الإنتاجية في جميع مصانعها.

من جانبها، أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن استلام شركاتها المدارة بصورة مشتركة إشعار من شركة "أرامكو السعودية" بتعديل أسعار الغاز الجاف ولقيم الايثان المستخدم في الإنتاج ابتداء من مطلع يناير 2024م.

وأوضحت أن هذا التعديل سوف يؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال عام 2024م ويصعب احتساب الأثر المالي لهذا الزيادة نظراً لاختلاف كميات اللقيم المستخدمة في الإنتاج خلال العام في مختلف المشاريع المدارة بصورة مشتركة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.

وأعلنت شركة كيمائيات الميثانول"كيمانول"عن استلامها إشعارا من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة كلقيم لمنتجات الشركة ابتداءً من 1 يناير 2024.

وقالت الشركة إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاعا في تكلفة الإنتاج، ويجري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.

وذكرت أن الأثر المالي لتعديل أسعار الوقود سيظهر ابتداءَ من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.

كما تلقت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" إشعار من شركة "أرامكو" بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا الزيادة هو ارتفاع تقريبي بنسبة 3% من إجمالي تكلفة المبيعات السنوية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2024.

أوضحت أنها تواصل تعزيز كفاءة أعمالها وتطويرها بطريقة مسؤولة ومستدامة والاستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتوفرة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأعلنت شركة الأسمنت العربية عن استلامها يوم 2يناير الجاري إشعاراً من شركة "أرامكو" السعودية بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في انتاج الأسمنت ابتداءً 1 يناير 2024.

وقالت إنه تأثير هذا التعديل سيكون في تكلفة الانتاج، ويجري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية للشركة.

كما استلمت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) إشعارا رسميا من شركة "أرامكو " يفيد بزيادة أسعار منتجات الطاقة وذلك ابتداء من 01-01-2024م.

وقالت الشركة إنها ما زالت في مرحلة دراسة وتقييم الأثر المالي والتي سيتم الإعلان عن نتائجها فور انتهاءها، علماً بأن تأثير هذه الزيادة سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024.

وأشارت إلى أنها تعمل على تخفيف الأثر المترتب من هذه الزيادة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية واعتمادية المصانع والاستغلال الأمثل للأصول وتخفيض التكاليف الإجمالية للشركة.

وأعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن تعلن عن تلقيها إشعار رسمي من شركة "أرامكو" السعودية يفيد بزيادة أسعار اللقيم وزيت الوقود ابتداءً من 1 يناير 2024م ، وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.9 %من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وأعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استلامها إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداءً من 01-01-2024م.

وقالت إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاعا في تكلفة الإنتاج، وأنها مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأوضحت أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - "لوبريف"عن تلقيها إشعار رسمي من شركة"أرامكو" بتاريخ 3 يناير 2024م يفيد بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع إعتباراً من 1 يناير 2024.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات ( 18 مليون ريال ) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وأوضحت شركة لوبريف أن التعديل الحالي ليس له أثر معتبر على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة و ستواصل الشركة جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية لتقليل تأثير زيادة الأسعار والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الاعمال.

وقالت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن إستلامها إشعار من شركة أرامكو السعودية بتاريخ 1 يناير 2024م يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداء من 1 يناير 2024م.

وذكرت أن أثر هذا التعديل سيكون ارتفاعا في تكلفة الإنتاج، ويجري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة ، الذي سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.

وأعلنت شركة أسمنت اليمامة عن تلقيها إشعار رسمي من شركة "أرامكو" السعودية، يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2024م.

وذكرت أن تأثير هذا التعديل سينعكس في تكلفة الانتاج، ويجري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية للشركة.

وأعلنت شركة أسمنت القصيم عن استلامها إشعارًا بتاريخ 03-01-2024 من شركة أرامكو السعودية يقضي بتعديل أسعار الوقود المستخدم في أنشطة الشركة اعتبارًا من تاريخ 01-01-2024م.

وقالت إن هذا التعديل سيكون له أثر مالي على تكلفة الإنتاج ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024، وجاري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه عند الانتهاء من احتسابه.

وأكدت حرصها على تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات المتاحة لتخفيف الأثر المالي المحتمل، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، لضمان حماية حقوق مساهميها.

وأعلنت شركة الخزف السعودي عن استلامها إشعار من "أرامكو" بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عمليات إنتاج الشركة ابتداء من 01-01-2024م.

وأشارت إلى تأثير علي تكلفة الإنتاج ، بدءً من الربع الأول للعام الحالي 2024، وأنها ستواصل العمل خلال الفترة القادمة على تعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية لتقليل الأثر المالي لهذه الزيادة على أرباح الشركة.

وذكرت شركة نماء للكيماويات أنها تلقت إشعارا رسميا من شركة"أرامكو"يفيد بزيادة أسعار غاز البيع والمستخدم في الوقود، ومن المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.85% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.