الخليج اليوم .. السعودية.. موقف طريف بين الأمير فهد بن نايف وطفل يبيع الفقع يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا جمع الأمير فهد بن نايف بطفل يُدعي نايف يبيع كراتين الفقع (نوع من أنواع الفطر البري) مع والده، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث مازح الأمير فهد بن نايف الطفل الذي عرض عليه شراء كرتونة فقع منه بـ3 آلاف ريال.

ورد الأمير بأنه سيقوم بشراء الكرتونة بالمبلغ الذي حدده الطفل على أن يأخذ الطفل المال، حيث قال ممازحا للطفل: "بشتريها منك بس بشرط تاخذ أنت الفلوس لا ياخذها أبوك".

فعرض الطفل ووالده تقديم كرتونة الفقع كهدية للأمير الذي أصر على شرائها، ولكن من الطفل.

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرزقه أضعاف"، وأضاف آخر: "الله يحفظ الولد ويصلحه ويرحم الأمير نايف يجعله في جنات النعيم ويحفظ الأمير فهد بن نايف".