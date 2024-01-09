الخليج اليوم .. "الأوركا" العملاق الأسود.. قصة حوت ظهر في السعودية فجأة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثق مقطع فيديو ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان، بينما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالسعودية عن رصد تلك الحيتان، موضحاً أنها من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.

الجدير بالذكر أن حوت الأوركا المعروف أيضاً باسم الحوت القاتل، هو نوع من الحيتان الذي ينتمي إلى عائلة الحيتان السود، والتي تشمل أيضاً حوت البلو وحوت الحدباء. ويعتبر الأوركا واحداً من أكبر الحيتان المفترسة في المحيطات، حيث يمتلك هيكلاً قوياً وعضلات قوية.

يتميز الأوركا بألوانه الشديدة التباين، إذ يكون لون الظهر والجانبان العلويان أسود، في حين يكون البطن والجانبان السفليان باللون الأبيض. كما يتميز برأسه الضخم وفكيه القويين المزودين بأسنان حادة وقاتلة، والتي يصل طولها في بعض الأحيان إلى 9 أمتار.

تعيش الأوركا في المحيطات الباردة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم، وتتغذى بشكل أساسي على الأسماك والحيتان الصغيرة والأخطبوط. تعتبر الأوركا حيوانات اجتماعية وتعيش في مجموعات تسمى الأسراب، وتتميز بالتواصل المعقد بين الأفراد باستخدام الأصوات والحركات.

تُعتبر الأوركا واحدة من أكثر الحيتان شهرة، وذلك بسبب قدرتها على القفز فوق سطح الماء وتنفيذ حركات مذهلة. وعلى الرغم من أن الأوركا تعتبر حيواناً مفترساً وقوياً، إلا أنها تواجه تهديدات بما في ذلك تلوث المحيطات وصيدها غير المشروع. لذلك، تعمل العديد من المنظمات والحكومات على حماية هذا النوع من الحيتان والحفاظ على بيئتها الطبيعية.