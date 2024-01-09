الخليج اليوم .. السعودية تنفذ أكبر صفقة لها منذ 2017

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة للمملكة منذ العام 2017، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وبجسب الوكالة فقد تجاوز الطلب إصدار السندات، إذ تقدم المستثمرون طلبات بقيمة 30 مليار دولار.

وباعت السعودية سندات لأجل 6 و10 و30 سنة بعائدات بلغت 4.89% و5.13% و5.91% على التوالي، وتوزع الإصدار كتالي:

- 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تستحق في 2030

- 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تستحق في 2034

- 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) تستحق في 2054

وقدرت الحكومة السعودية العجز في ميزانية العام 2024 بمبلغ 79 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار) مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.