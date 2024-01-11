الأمم المتحدة: أي تصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل ستكون له آثار مدمرة على الإسرائيليين واللبنانيين معا

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وأوضح دوجاريك أنه لن يتكهن أو يفترض ذلك الأمر، معربا عن أمنيته رؤية أي تصعيد أكبر على طول "الخط الأزرق"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "ستكون له آثار مدمرة على الإسرائيليين في الشمال، واللبنانيين في الجنوب".
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قد أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
4 يناير, 07:02 GMT
وكان مراسل "الخليج 365" قد أفاد، الثلاثاء قبل الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.