شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية يؤكد ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة وإدخال المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادى عمرو، ضرورة العمل على وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وقال اشتية، خلال اللقاء الذى عقد، بمكتبه فى رام الله، إن "الأولوية هى الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى وعاجل فى قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى "يجب وقف كل الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، والتى تضع السلطة على حافة الانهيار بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتشكّل أداة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".