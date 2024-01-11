شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوا عن 1381 شخصا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1381 شخصا، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أنه تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ234 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ959 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لخمس نزلاء. وأشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من العفو الموجودون في حالة سراح 183 شخصا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ48 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لتسعة أشخاص، والعفو من الغرامة لـ111 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ15 شخصا.

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