شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن القومى الأمريكى: الحوثيون سيواجهون عواقب الاستمرار فى تهديد الملاحة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منسق السياسات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب الاستمرار في تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وقال كيربى، فى مؤتمر صحفي، أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن تلقى إحاطة من فريقه الأمني بشأن هجمات الحوثيين، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع و لكنها تتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت الهجمات.

وأشار كيربي إلى أن الحوثيين يهددون أمن سفن تابعة لدول لا علاقة لها بإسرائيل، قائلا :" سنفعل كل ما في وسعنا لحماية الشحن في البحر الأحمر".

وجاءت تصريحات كيربي بعد أن أعلنت القيادة المركزية في القوات الأمريكية اليوم أن الحوثيين شنوا مساء أمس الثلاثاء بتوقيت صنعاء "هجوما معقدا" بطائرات مسيرة وصاروخ بالستي وصواريخ كروز مضادة للسفن على خطوط الشحن البحري الدولية جنوب البحر الأحمر.

وتمكنت طائرات حربية أمريكية من طراز "إف 18" وثلاث سفن أمريكية وسفينة بريطانية من إسقاط 18 مسيرة وصاروخي كروز وآخر بالستي مضاد للسفن من دون وقوع إصابات أو أضرار، مساء أمس الثلاثاء بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت في وقت سابق اليوم استهدافها سفينة أمريكية في البحر الأحمر، قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، في حين اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بدعم وتحريض الحوثيين على تلك الهجمات.