شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وجامعة الدول العربية يبحثان تعزيز التضامن لحماية مصالح الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الأربعاء، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التضامن العربي لما من شأنه حماية مصالح الدول العربية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والجهود المتواصلة التي تُبذل للدفع بمسيرة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق أهداف الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والنماء، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال آخر التطورات في المنطقة.

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