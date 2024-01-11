الخليج اليوم .. ما سر إطلاق الجماهير السعودية صافرات استهجان ضد كروس في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو؟ (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

واجه نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس سيلا من صافرات الاستهجان خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد أتلتيكو مدريد الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

ودخل كروس كبديل لزميله لوكا مودريتش في الدقيقة 67، ليتم استقباله بصافرات استهجان من قبل الجماهير السعودية التي احتشدت في ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض حيث أقيمت المباراة.

كما انهالت الجماهير السعودية بالصافرات ضد كروس في كل مرة يلمس فيها اللاعب الألماني الكرة، وذلك على خلفية تصريحاته السابقة ضد الدوري السعودي.

وكان كروس قد صرح سابقا بأن النجوم اتجهوا للاحتراف في الدوري السعودي من أجل المال فقط، وانتقد اللاعبين الشباب الذين تركوا أنديتهم في أوروبا من أجل اللعب في السعودية.

ووصف النجم الألماني، الدوري السعودي، بأنه يشكل خطرا على كرة القدم في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد تغلب على أتلتيكو 5-3 بعد التمديد ليحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية ضمن اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجانب السعودي.

المصدر: وكالات