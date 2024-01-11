الخليج اليوم .. أبرز مزايا الإقامة المميزة في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تضمنت مزايا الإقامة المميزة في السعودية التي أطلقتها، اليوم الأربعاء، منح إقامة الشخص في المملكة ويشمل ذلك الأسرة والوالدين.

وتشمل المزايا حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون اشتراط تأشيرة، ويشمل ذلـك أفراد الأسرة، إلى جانب إعفاء المقيم وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين.

كما تتضمن إعفاء المقيم وأسـرته من الرسوم الانتقال من منشأة إلى أخرى.

وتشمل المزايا أيضا امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، عن إطلاق 5 منتجات (أنواع) جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وأطلق مركز الإقامة المميزة منصته الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين، وفقاً لبيان.

وتأتي هذه المنصة مزودة بحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.

وذكر المركز أن المنصة تُمكّن المتقدمين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وإجراءات التقديم، والمنتجات المتاحة لكل فئة، بالإضافة إلى معايير الأهلية، والشروط اللازمة للحصول على كل منتج. كما يمكن للمستخدمين التعرف على المزايا والتسهيلات المقدمة لحاملي الإقامة المميزة.

ويُعد إطلاق منتجات الإقامة المميزة الـ 5 الجديدة، خطوة لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.

وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة والذي اشتمل على إطلاق 5 منتجات جديدة بمزايا إضافية لحامليها، وهي دعوة لأفضل العقول، وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال ليشاركونا مسيرة التنمية.

وأُسس مركز الإقامة المميزة في يناير 2019، ويعمل منذ ذلك الحين على التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الحكومية لضمان توفير خدمات متميزة للراغبين في الاستفادة من منظومته الإلكترونية، مع التأكيد على تقديم الدعم المستمر والتواصل الفعّال مع حاملي الإقامة المميزة والمتقدمين.