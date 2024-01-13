الخليج اليوم .. صواريخ توماهوك التي ضربت الحوثيين.. تحليق منخفض وقوة انفجارية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القوات الجوية الأميركية في بيان، الخميس، أنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين، واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.

وُضع صاروخ توماهوك العابر للقارات في الخدمة عام 1983، واستخدم لضرب أهداف محددة بعيدة. يزن الصاروخ 1.5 طن وهو مزود بشحنة ناسفة تبلغ 450 كيلوغراما. ويمكن تسليحه برأس نووي.

والصاروخ من طراز "بي جي أم-109" يتم إطلاقه من غواصات وسفن كبيرة، ويسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن يبلغ مداه 2500 كيلومتر بحسب الأنواع، ودقته محددة ببضعة أمتار.

وبفضل نظام توجيهه بالرادار يمكن لتوماهوك أن يحلق على علوّ يتراوح بين 15 مترا عن الأرض ويتكيف مع تضاريسها ليبقى خفيا قدر الإمكان، وهو فعال ضد بنى تحتية مهمة مثل الأبنية والثكنات والمطارات وأهداف محصنة أخرى.

واستخدم توماهوك للمرة الأولى في 17 يناير 1991 خلال الحرب الأميركية الأولى على العراق. وضربت صواريخ توماهوك أيضا العراق في يونيو 1993 ردا على محاولة اعتداء تعرض لها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ثم استخدمت في سبتمبر 1996 ردا على هجوم الرئيس العراقي صدام حسين على كردستان العراق.

ويخضع الصاروخ لعمليات تحديث دائمة، والنموذج الذي أطلق على أهداف في ليبيا عام 2011 يستطيع الدوران حول هدفه قبل إصابته.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية صواريخ توماهوك في حروب العراق وأفغانستان وليبيا، وفي 7 أبريل 2017 قصفت مطار الشعيرات بـ59 صاروخا من نوع توماهوك المجنحة انطلاقا من مدمرتين أميركيتين تبحران في شرق البحر المتوسط.