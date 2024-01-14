اخبار الخليج

استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".

وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.

القاهرة - الخليج 365. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا