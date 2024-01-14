استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".

وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.

القاهرة - الخليج 365. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".