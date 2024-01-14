الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس التركي علاقات التعاون والعمل المشترك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وعبَّر صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال عن خالص تعازيه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخراً، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية، متمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.