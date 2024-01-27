البيت الأبيض: لا نستطيع تأكيد أن بايدن ضغط على نتنياهو لتقليص العمليات العسكرية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن - الخليج 365. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، عندما سئل عما إذا كان يمكنه تأكيد التقرير: "لا أستطيع".

وكانت تقارير أمريكية ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن دفع نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما الأسبوع الماضي، إلى تقليص العمليات العسكرية في قطاع غزة، وأكد أنه لا يريدها أن تستمر لمدة عام.

وأفاد التقرير أن جزءا كبيرا من المحادثة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة بين الزعيمين، ركزت على جهود إطلاق سراح الرهائن، وأن ثلث المكالمة على الأقل تركزت حول الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الكثافة عبر القطاع.

كما استفسر بايدن عدة مرات عن الخطة والاستراتيجية في غزة، بحسب التقرير، ورد نتنياهو عليه بأن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث بالفعل في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، أصدرت اليوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.