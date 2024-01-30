شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد رفضه التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية ،داعية إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة .

وأعربت الخارجية العراقية، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)،عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة.



وشددت على رفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، مؤكدة ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة.