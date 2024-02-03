الخليج اليوم .. حكمت بمباراة النصر وميامي.. السعودية هبة العويضي تلفت الأنظار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لفتت الحكمة السعودية، هبة العويضي، الأنظار بعد مشاركتها في مباراة الأمس بين نادي النصر السعودي ونادي إنتر ميامي الأميركي، والتي انتهت بخسارة فادحة لنادي إنتر ميامي بسداسية من دون مقابل.

ووثق الإعلامي وائل الحكمي صورتين لـلعويضي كحكم رابع في المباراة، وهي تقف بتركيز شديد وتراقب أثناء المباراة.

ولم يكن هذا الظهور الوحيد لها، فهذا تواجدها الثاني في موسم الرياض والذي يعتبر دعما حقيقيا للمرأة في الألعاب الرياضية، وتعتبر هذه أولى خطواتها للعالمية، وكأنها تثبت دور المرأة السعودية المتميز في الرياضة.

يذكر أن الحكمة السعودية الدولية، سجلت ظهورها الأول بعد اعتمادها الدولي ضمن القائمة الدولية من «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» حكماً رابعاً في أولى منافسات بطولة «كأس موسم الرياض» التي جمعت الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي، ونجحت في إدارة المواجهة باحترافية وجودة فنية عالية، لافتة الأنظار إليها خلال المباراة التي شهدت مشاركة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانضمت هبة إلى قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لدى "فيفا" ضمن 22 حكماً، والتي أعلن عنها الاتحاد السعودي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ ومن بينهم: محمد الهويش، وفيصل البلوي، وسامي الجريس، وماجد الشمراني، وخالد الطريس، وعبد الله الشهري، وشكري الحنفوش، حكام ساحة.

كما شاركت إلى جانب خالد الأحمري حكامَ ساحة سعوديين في النسخة الرابعة من «دورة أكاديمية الحكام» التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، والتي جرت نسختها الأولى في 2017، وحكمت أيضاً في مواجهة الهلال واليمامة من الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى.

وكانت العويضي ضمن 8 حكمات مستجدات اعتمدتهن وزارة الرياضة في لعبة الجمباز التي نظمت بالرياض في يناير (كانون الثاني) 2021، إلى جانب: جوهرة داغستاني، وسحر الدهش، وسماح نور، وخلود علي، وسارة الزبيدي، ونجلاء مدبولي، وأحلام العلياني.