برلماني عراقي: العراق يتطلع إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال التعاون النفطي مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح فريدون، في تصريحات لـ"راديو الخليج 365"، أن "دعوة الحكومة العراقية شركة غازبروم للعمل في الناصرية يأتي بعد تجارب ناجحة، على مستوى العمل الفني أو التعاون والتداخل المجتمعي".

وأضاف أن "العراق مهتم بالتراخيص المتعلقة بالغاز، وتسير وزارة النفط في اتجاهين هما الغاز ومشتقاته، أي بمعنى تحويل المشتقات إلى منتجات والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".

11 أكتوبر 2023, 12:39 GMT

وأكد أن "التجارب الناجحة يُحتذى بها ودور غازبروم كان له تأثير في السوق النفطي العراقية سواء بتعامله مع الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان، مما يعطي تأثيرًا إيجابيًا في التعاون".

وأشار إلى أن "سياسة الحكومة العراقية النفطية تعمل على أساس التوجه إلى دول لديها خبرات في هذا المجال، لذلك هي تسهل عمليات التراخيص المطلوبة وإتمامها بالسرعة الممكنة"، مؤكدًا أن هناك "تقاربًا مجتمعيًا بين العراق وروسيا وكذلك على مستوى السياسة تاريخيًا، مما ينتج عنه قبولاً في الشارع يدعم سياسة الحكومة في هذا الاتجاه".

ولفت فريدون، إلى "المكاسب الكبيرة للعراق التي تنتج من الاعتماد على الطاقة"، موضحًا أن "العلاقات لبناء سوق الطاقة مهمة نظرًا للاستفادة الكبرى منها خاصة مع الظروف الحالية".

15 نوفمبر 2023, 11:53 GMT

وقال إن "العراق له قابلية لإنتاج أكبر قدر ممكن من النفط، لما يملكه من احتياطي كبير، ولكنه ملتزم بالسوق العالمية والاتفاقيات مع منظمة أوبك".

وأشار إلى الأهمية من التوجه لتراخيص الغاز والاستفادة من هذا الشق الاقتصادي والتوجه إلى الطاقة النظيفة للتماشي مع السوق العالمية ومسائل الحفاظ على البيئة.

22 أكتوبر 2022, 04:51 GMT

وذكر المكتب الصحفي أن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل الناصرية. وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: "تمت الموافقة على دعوة "غازبروم" لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية".

وقال السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء سيوفر الرفاهية لنا جميعا"، مضيفا: "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".

وأشار السوداني إلى أن "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد".