مقتل امرأة وعدد من المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تفرض حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها الشعواء برا وبحرا وجوا ضد غزة وسكانها منذ اليوم الـ 128 حيث قتل أكثر من 28,176 وجرح 67,784 آخرين، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".