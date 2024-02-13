شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع جنبلاط الأوضاع الراهنة في لبنان والأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الأوضاع الراهنة في لبنان والأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع جنبلاط، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان ميقاتي قد عقد اليوم سلسلة لقاءات تناولت الوضع السياسي في البلاد، حيث استقبل في وقت سابق اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وبحث معها التطورات السياسية والميدانية في البلاد في ضوء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

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