مراسل "الخليج 365": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية بحقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي ناتجة عن هجوم برشقات صاروخية متتالية استهدفت "القرية الخضراء"، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده ضمن الحقل النفطي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المراسل إلى أنه بعد موجة القصف الثانية، التي تعرضت لها القاعدة، قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف الذي استهدفها بعدد من القذائف المدفعية، التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة له.

وأضاف المراسل، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة.