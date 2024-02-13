مستشار الأمن القومي العراقي: بلادنا لا تشكل خطرا وتريد أن تنأى بنفسها عن أي صراع

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الأعرجي، مشيرا خلال كلمة له في الاجتماع الدولي لفعاليات "اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" والمنعقد في نيويورك، إلى أن "العراق لايشكل خطرا على أي بلد وهو بذات الوقت يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراع، وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأضاف أن "العراق تبنى مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، وذلك إيمانا وحرصا منه على إحلال السلام والتعايش السلمي على المستوى العالمي والإقليمي".

ولفت الأعرجي إلى أن "مبادرة إقامة هذا المؤتمر للاحتفال بهذا اليوم العالمي، هي فرصة لإيصال رسالة العراق إلى المجتمع الدولي في نسب الاستقرار المتحقق ومشاريع التنمية والحفاظ على هذه الإنجازات، في ظل الأزمة المتصاعدة بالمنطقة والتحديات الأخرى".

11 فبراير, 20:50 GMT

وأردف الأعرجي، قائلا: "لقد اجتمع العراقيون كشعب وقوات مسلحة بجميع صنوفها من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي إلى جانب البيشمركة والعشائر وكل أبناء العراق، ووقفوا جميعهم وقدموا التضحيات، من أجل أن نصل إلى حالة الاستقرار والأمن المستدام".

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، في كلمته، أن "انعقاد الاجتماع الدولي لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، يمثل إرادة المجتمع الدولي وإصراره على المضي بمكافحة التطرف العنيف وخطاب الكراهية والإرهاب الذي يشكل خطرًا على السلم المجتمعي والتعايش الأخوي".

وفي الأسيوع الماضي، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لقيس الخزعلي، الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل "الحشد الشعبي" في العراق، أنه "يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق".

4 فبراير, 08:09 GMT

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، في بيان لها: "في 7 فبراير(شباط الجاري) في الساعة 9:30 مساء، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل، بأن "الضربات التي استهدفت مواقع عدة في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن".

واتهمت واشنطن ما أسمتهم "الجماعات المتحالفة مع إيران" بـ"الوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن"، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.