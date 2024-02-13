وزيرة الثقافة الروسية: دول الخليج العربي تنتظر برامجنا الثقافية باعتبارها "أغلى الضيوف"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت ليوبيموفا، قائلة: "تناول زملاؤنا في البحرين وعمان والإمارات مرات عدة هذا الموضوع بشكل رئيسي، وأكدوا مرارا أن روسيا هي واحدة من أغلى الضيوف في مجال الثقافة، وأنهم يتوقعون الكثير من الحفلات الموسيقية والعروض وبرامج الأطفال والفصول الرئيسية والمعارض التي يتوقون لها حقا".

وأضافت الوزيرة: "سنعتبر هذا الحوار حافزا قويا للغاية لمزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال".

وسيقوم المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" من لبنان ونيجيريا وباراغواي وأوغندا ونيبال بزيارة مدينة يكاترينبورغ، في 12 مارس المقبل، في إطار الأسبوع الإقليمي، وسوف يتعرف 809 أشخاص من الأجانب على ثقافة الأورال والتقاليد المحلية، بحسب إدارة المعلومات في المنطقة.

سيجمع "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي، 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.