"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحزب، في سلسلة بيانات، أن "عناصر المقاومة الإسلامية "حزب الله" قصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، وتجمعًا آخر في ثكنة ميتات وأيضًا تجمع في محيط موقع المرج، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى تابعا للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات، وسيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة، كما قصفوا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان، لـ"الخليج 365"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة حولا وبلدة يارون وثلاث غارات على بلدة راميا، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب والضهيرة وأطراف بلدة حلتا وجبل بلاط".
كما كان قد أعلن "حزب الله" في 7 بيانات له، أمس الاثنين، عن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي ونقاط تمركز لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.