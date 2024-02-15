شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: استمرار الحرب على قطاع غزة سيكون كارثيا على المنطقة برمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الاردنى الملك عبد الثانى، ملك الأردن من خطورة تداعيات الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكد أن استمرار الحرب على قطاع غزة، سيكون كارثيا على المنطقة برمتها، مشيرا إلى أنه يجب العمل بشكل مكثف، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، كما جدد رفض بلاده التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والضفة الغربية .