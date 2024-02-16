صحيفة إسرائيلية: "حماس" ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية تعيش في قلوب المؤمنين بها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد نصر كامل لدى الجيش الإسرائيلي، حيث لا يمكن القضاء بالكامل على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية وفكرة تعيش في وجدان وشعور المؤمنين بها، ولا يمكن القضاء على تلك الفكرة بالكامل.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، حتى لا يضطر إلى الذهاب إلى لجان التحقيق في أسباب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" والدخول في خيار الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال ‏وزير إسرائيلي سابق إنه "لا يمكننا القضاء على حركة حماس و"حزب الله" اللبناني بشكل كامل".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.

وأوضح بارليف أنه رغم قوة إسرائيل الهائلة مقارنة بكلا من حركة حماس و"حزب الله" اللبناني، فإنه لها حدود أيضا في ذلك، مشيرًا إلى أنه بالقوة لا يمكن القضاء على هذه الخلايا الصغيرة بشكل كامل.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.