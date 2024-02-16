صحيفة إسرائيلية: "حماس" ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية تعيش في قلوب المؤمنين بها

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد نصر كامل لدى الجيش الإسرائيلي، حيث لا يمكن القضاء بالكامل على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية وفكرة تعيش في وجدان وشعور المؤمنين بها، ولا يمكن القضاء على تلك الفكرة بالكامل.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، حتى لا يضطر إلى الذهاب إلى لجان التحقيق في أسباب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" والدخول في خيار الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.