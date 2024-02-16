الجيش السوداني: نحقق في مقاطع تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من الدعم السريع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش السوداني في بيان، إنه على خلفية المحتوى الصادم لهذه الفيديوهات التي تم تداولها أمس الخميس، يجري حاليا تحقيقا في الأمر.

وأضاف البيان أنه "سيتم محاسبة المتورطين" إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون للقوات المسلحة السودانية.

كما أكد البيان على التزام الجيش السوداني التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة "المليشيا الإرهابية" في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.

وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

أمس, 16:09 GMT

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.