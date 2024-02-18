مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة ترمسعيا برام الله.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت مشاهد متداولة إضرام النيران في مركبة أحد الفلسطينيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، بمقتل 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.

وذكرت "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت قصفا مكثفا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقتل 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الجيش الإسرائيلي أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر طبية، أن 66 قتيلا وقعوا منذ صباح اليوم السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.