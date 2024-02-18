القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال: قصفنا بالمدفعية أهدافا فى علما الشعب والظاهرة جنوب لبنان، معلنا عن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة يارون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويشهد جنوب لبنان، على مدى الأشهر القليلة الماضية، قصفًا مُتبادلًا بين إسرائيل وحزب الله، تحديدًا في بلدة حولا وأطراف بلدة ميس الجبل، وعيتا الشعب، وموقع الراهب، بالإضافة إلى الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.